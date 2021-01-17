Haliç Köprüsü'nde feci kaza: 2 ölü - Son Dakika

Haliç Köprüsü'nde feci kaza: 2 ölü

17.01.2021 05:07

Haliç Köprüsü'nde feci kaza: 2 ölü Haliç Köprüsü'nde kontrolünü kaybeden oto çekici, İBB'nin yol bakım aracına çarptı.

Haliç Köprüsü'nde feci kaza: 2 ölü

İSTANBUL - Haliç Köprüsü'nde kontrolünü kaybeden oto çekici, İBB'nin yol bakım aracına çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Eyüpsultan D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün henüz kimliği bilinmeyen, 34 ZD 9174 plakalı oto çekici, köprü üzerinde yol bakım çalışması yapan 34 TP 2096 plakalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol bakım aracına çarptı. O esnada 'eskort' adı verilen ışıklı yön levhasını kontrol etmek için araçtan inen, İBB'ye ait yol bakım aracının şoförü Samet Kaya (32), çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. Kazada oto çekicinin sürücüsü ise araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Samet Kaya'yı yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Araç içerisine sıkışan oto çekici sürücüsünün ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkardı. Hayatını kaybeden sürücü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan oto çekici ve İBB'ye ait yol bakım aracı, vinç yardımıyla köprüden kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Haliç Köprüsü'nde feci kaza: 2 ölü
Haliç Köprüsü'nde feci kaza: 2 ölü
Haliç Köprüsü'nde feci kaza: 2 ölü
Haliç Köprüsü'nde feci kaza: 2 ölü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu, Haliç, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haliç Köprüsü'nde feci kaza: 2 ölü - Son Dakika


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