Haliç Köprüsü'nde hafriyat kamyonunda yangın (1) - Son Dakika
Haliç Köprüsü'nde hafriyat kamyonunda yangın (1)
HALİÇ Köprüsü çıkışı Topkapı yönünde bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı.
HALİÇ Köprüsü çıkışı Topkapı yönünde bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Şoförü yangını fark edince kamyonu sağ şeride çekerek itfaiy ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, trafikte aksamalar meydana geldi.
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2.06.2020 18:04:20. #1.13#
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