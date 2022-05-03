Haliç Köprüsü'nde intihar - Son Dakika
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Haliç Köprüsü'nde intihar

03.05.2022 16:47

Haliç Köprüsü'nde intihar Haliç Köprüsü'ne çıkan 30'lu yaşlarında erkek şahıs, köprüden atlayarak intihar etti.

Haliç Köprüsü'nde intihar

İSTANBUL - Haliç Köprüsü'ne çıkan 30'lu yaşlarında erkek şahıs, köprüden atlayarak intihar etti.

Olay saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu'ndaki Haliç Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 30'lu yaşlarda erkek bir şahıs köprünün üzerinde yürümeye başladı. Bir süre sonra şahsı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ardından şahıs henüz belirlenemeyen bir sebeple köprüden atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri toprak alana düşen şahsın yaptığı ilk müdahalesine hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri cesedin çevresini güvenlik şeridi ile kapattı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haliç Köprüsü'nde intihar
Haliç Köprüsü'nde intihar
Haliç Köprüsü'nde intihar
Haliç Köprüsü'nde intihar
YORUMLAR
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50 metre yüksekteki intihar teşebbüsü yuvalarını korumak isteyen kargaları da harekete geçirdi 50 metre yüksekteki intihar teşebbüsü yuvalarını korumak isteyen kargaları da harekete geçirdi

İntihar, Beyoğlu, Polis, Haliç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haliç Köprüsü'nde intihar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haliç Köprüsü'nde intihar - Son Dakika
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