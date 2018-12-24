Son Dakika Haberleri: Haliç Köprüsü'nde İntihar Girişimi

Haliç Köprüsü'nde İntihar Girişimi

1 saat önce

HALİÇ Köprüsü'nde, korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Haliç Köprüsü'nde İntihar Girişimi, System.String[]
HALİÇ Köprüsü'nde, korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna çalışmaları sürerken, Topkapı yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haliç Köprüsü Topkapı istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi korkuluklara çıktı. İntihar girişimini fark eden sürücülerin haber vermesi üzerine gelen polis, korkuluklardaki kişiyi ikna çalışmalarına başladı. Deniz polisi ise, atlama ihtimaline karşı tedbir amacıyla köprü altında tedbir aldı.  

Polisin ikna çalışmaları sürerken, Topkapı yönüne doğru trafik yoğunluğu yaşanıyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:11 Kaynak: DHA

Haliç, Güncel
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