Son dakika... HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ - Son Dakika

Son dakika... HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

08.03.2021 01:10

Son dakika haberi... Haber-Kamera : Ozan URAL-Buğra AKAY /İstanbul DHAHALİÇ Köprüsü'nde, korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Haber-Kamera : Ozan URAL-Buğra AKAY/ İstanbul DHA

HALİÇ Köprüsü'nde, korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Köprünün korkuluklarından sarkan kişi, polis tarafından intihardan vazgeçirildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Haliç Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarına Haliç Köprüsü'nden atlayacağını söyleyen bir kişi, köprüye gelerek korkuluklardan sarktı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine müzakereci polisler sevk edildi. Yakınları ve polis ekipleri köprüye çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken, deniz polisi ise, atlama ihtimaline karşı tedbir amacıyla köprü altında tedbir aldı.

Yarım saat süren çalışmanın ardından intihar etmekten vazgeçen kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son dakika... HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ
Son dakika... HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ
Son dakika... HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ
Son dakika... HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

İstanbul, İntihar, Polis, Haliç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ - Son Dakika


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