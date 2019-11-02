Son Dakika Haberleri: Haliç Köprüsü'nde kaza: E-5 Karayolu trafiği kilitlendi
Son Dakika 3. Sayfa Haliç Köprüsü'nde kaza: E-5 Karayolu trafiği kilitlendi

Haliç Köprüsü'nde kaza: E-5 Karayolu trafiği kilitlendi

6 saat önce

Haliç Köprüsü'nde kaza: E-5 Karayolu trafiği kilitlendi Karayolundaki trafik Zincirlikuyu'ya kadar uzadıİSTANBUL - Haliç Köprüsü'nde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle E-5 Karayolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Haliç Köprüsü'nde kaza: E-5 Karayolu trafiği kilitlendi

Karayolundaki trafik Zincirlikuyu'ya kadar uzadı

İSTANBUL - Haliç Köprüsü'nde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle E-5 Karayolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Zincirlikuyu'ya kadar oluşan trafik havadan görüntülendi.

Haliç Köprüsü'nde saat 14.00 sıralarında maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya polis ve yol yardım ekipleri müdahale ederken, E-5 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. E-5 Karayolu'nda oluşan trafik Zincirlikuyu mevkisine kadar uzanırken, aracın köprüden çekildi. Karayolu üzerindeki trafikte oluşan yoğunluk devam ediyor. Yoğunluk insansız hava aracıyla havadan görüntülendi.

Haliç Köprüsü'nde kaza: E-5 Karayolu trafiği kilitlendi

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:25 Kaynak: İHA
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