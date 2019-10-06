Haliç köprüsü'nde  metrobüs metrobüse arkadan çarptı (2)

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İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 13 kişi yaralandı

Dünyada bir ilk! Nuran, tam 21 yıldır Amerikalı bir çocuğun akciğeri ile nefes alıyor