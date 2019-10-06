Son Dakika Haberleri: Haliç köprüsü'nde  metrobüs metrobüse arkadan çarptı (2)
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Haliç köprüsü'nde  metrobüs metrobüse arkadan çarptı (2)

1 saat önce

Haliç Köprüsü'nde Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı.

Haliç köprüsü'nde  metrobüs metrobüse arkadan çarptı (2), System.String[]

Haliç Köprüsü'nde Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Saat 09.50 sıralarında meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre yaralılar var.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Yaralının sedyeyle taşınması
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Yenibosna, Haliç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:04 Kaynak: DHA
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