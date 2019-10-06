Haliç köprüsü'nde metrobüs metrobüse arkadan çarptı (2)
1 saat önce
Haliç Köprüsü'nde Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı.
Haliç Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:04 Kaynak: DHA
Köprüsü'nde Yenibosna
İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Saat 09.50 sıralarında meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre yaralılar var.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Yaralının sedyeyle taşınması
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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