Haliç köprüsü'nde metrobüs metrobüse arkadan çarptı; yaralılar var (2)
1 saat önce
HALİÇ Köprüsü'nde Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:06 Kaynak: DHA
HALİÇ Köprüsü'nde Yenibosna
İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Saat 09.50 sıralarında meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre yaralılar var.
- İstanbul
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 13 kişi yaralandı 5 Alman vatandaşı terör suçlamasıyla Türkiye'de gözaltına alındı ABD'de Oktoberfest etkinliğinde trafo patladı: 4 yaralı Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi ile ilgili ürküten açıklama: Büyük depremi öne çekti