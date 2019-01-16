Son Dakika Haberleri: Haliç Köprüsü'nde Motosiklet ile Servis Minibüsü Çarpıştı: 1 Yaralı

Haliç Köprüsü'nde Motosiklet ile Servis Minibüsü Çarpıştı: 1 Yaralı

52 dakika önce

Haliç Köprüsü'nde motosiklet ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralıİSTANBUL - Haliç Köprüsü'nde işçileri almaya giden servis ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Haliç Köprüsü'nde motosiklet ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL - Haliç Köprüsü'nde işçileri almaya giden servis ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 07: 50 suları Haliç Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecidiyeköy yönüne seyir halinde olan Levent İrfan Tabak idaresindeki 34 LD 8654 plakası motosiklet kontrolden çıktı. Hakimiyetini kaybeden motosiklet sol şeride geçince Sönmez Yazıcı yönetimindeki 34 LBD 014 plakası işçi servisi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet bariyerlere çaptı. Motosiklet sürücüsü Tabak yaralanırken, servis şoförü Yazıcı kazayı yara almadan atlattı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri Motosiklet sürücüsü Tabak'a alkol testi yaptı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Ankara istikametinde trafikte kısa süreli bir aksama meydana geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:57 Kaynak: İHA

İşçi, Haliç, Motosiklet, 3. Sayfa
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