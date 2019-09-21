Son Dakika Haberleri: Haliç Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı
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Haliç Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı

43 dakika önce

Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Haliç Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı, System.String[]

Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Olay, D-100 ^karayolu Haliç Köprüsü Okmeydanı istikametinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahat Abacı kontrolündeki 34 LD 0621 plakalı otomobil seyir halindeyken motor aksamında yanma meydana geldi. Otomobili yol ortasında bırakan sürücü ve beraberindekiler araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise yan yolu trafiğe kapatarak herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı. Müdahalenin ardından küle dönen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Haliç Köprüsü'nde yaşanan olay, trafiği olumsuz etkiledi. Yan yolun trafiğe kapanmasından dolayı uzun araç kuyrukları oluştu.

(Caner Sönmez - İrem Demir/İHA)

İtfaiye, Haliç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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