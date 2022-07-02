Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü

02.07.2022 09:53

Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü, Mecidiyeköy yönünde uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü, Mecidiyeköy yönünde uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

Haliç Köprüsü'nde Mecidiyeköy yönüne giden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

Yangında motor bölümü alev alan metrobüsten yoğun duman yükseldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Ekipler, soğutma çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar sırasında metrobüs yolunda trafik akışı Beylikdüzü yönünde devam ederken Mecidiyeköy istikametinde ise uzun araç kuyruğu oluştu. Araç yoğunluğunun azaltılması için metrobüs hattında ulaşım, tek şeritten sırayla her iki yönde sağlandı.

Bu arada yangın Haliç Köprüsü'nde de araç yoğunluğuna neden oldu.

İETT ekiplerince metrobüsün kaldırıldığı yolda temizleme çalışması yapılıyor.

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Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki metrobüs alev aldı Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki metrobüs alev aldı Son Dakika: Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeki metrobüs yandı Son Dakika: Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeki metrobüs yandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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