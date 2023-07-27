Haliç'in orta yerinde feci kaza! Ağır yaralanan sevgilisini bırakıp kaçtı - Son Dakika
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Haliç'in orta yerinde feci kaza! Ağır yaralanan sevgilisini bırakıp kaçtı

27.07.2023 10:01

Haliç Köprüsü'nde sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobiliyle belediyenin yol temizleme aracına çarpan sürücü olay yerinde ağır yaralı kız arkadaşını bırakarak kaçtı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haliç Köprüsü'nde sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobiliyle belediyenin yol temizleme aracına çarpan sürücü olay yerinde ağır yaralı kız arkadaşını bırakarak kaçtı.

Haliç Köprüsü'nde trafik kazası: Sürücü kaçtı, kız arkadaşını ağır yaralı bıraktı

SEVGİLİSİNİ BIRAKIP KAÇTI

Sabaha karşı 05.00 sıralarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Haliç Köprüsü üzerinde yol temizleme çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı araca arkadan çarptı. Öğrenilen bilgiye göre kazanın ardından otomobil sürücüsü araçta bulunan yabancı uyruklu kız arkadaşını ağır yaralı şekilde bıraktı ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Haliç Köprüsü'nde trafik kazası: Sürücü kaçtı, kız arkadaşını ağır yaralı bıraktı

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Polis ekipleri kazanın yaşandığı Edirne istikametini geçici süreliğine trafiğe kapatarak bölgede güvenlik tedbirleri aldı. İtfaiye ekipleri aracın içerisinde sıkışan yabancı uyruklu genç kadını bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesine bağlı aracın sürücüsünün ise hafif yaralı şekilde tedbir olarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsın peşine düşerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haliç Köprüsü'nde trafik kazası: Sürücü kaçtı, kız arkadaşını ağır yaralı bıraktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Erhan Yılmaz: Kesin ya alkol vardır yada aranması vardır. Yanındaki Bayanı bırakıp kaçmak adamlığa sığmaz Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
  • ilginc1i Ay Yıldız Tim: Onun arabası var güzel mi güzel.. Bastımı gaza gider mi gider... Kaza yaptı mı kaçar mı kaçar.. :)) kendinize adam seçin araba değil... Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • idris sağsöz: erkeklik başka ADAMLIK bambaşka bir şey Cevap Yaz 66 3 Yayından Kaldır
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