Haliç'in orta yerinde feci kaza! Ağır yaralanan sevgilisini bırakıp kaçtı

Haliç Köprüsü'nde sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobiliyle belediyenin yol temizleme aracına çarpan sürücü olay yerinde ağır yaralı kız arkadaşını bırakarak kaçtı.

SEVGİLİSİNİ BIRAKIP KAÇTI

Sabaha karşı 05.00 sıralarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Haliç Köprüsü üzerinde yol temizleme çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı araca arkadan çarptı. Öğrenilen bilgiye göre kazanın ardından otomobil sürücüsü araçta bulunan yabancı uyruklu kız arkadaşını ağır yaralı şekilde bıraktı ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Polis ekipleri kazanın yaşandığı Edirne istikametini geçici süreliğine trafiğe kapatarak bölgede güvenlik tedbirleri aldı. İtfaiye ekipleri aracın içerisinde sıkışan yabancı uyruklu genç kadını bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesine bağlı aracın sürücüsünün ise hafif yaralı şekilde tedbir olarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsın peşine düşerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.