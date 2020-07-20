Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu - Son Dakika

HALİÇ Köprüsü'nde başlayan bakım onarım çalışmaları nedeniyle yoğun trafik oluştu. Haftanın ilk iş gününde iş çıkış saatinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz Cumartesi günü, D-100 Haliç Köprüsü'nde bakım onarım çalışması başlatıldı. Çalışmaların başlaması sebebiyle haftanın ilk iş gününde yoğun araç trafiği oluştu. Köprünün karayolu bağlantısındaki derzlerin aşınması sebebiyle başlatılan bakım onarım çalışmaları kademeli olarak sürecek. Çalışmanın ilk aşamasında köprünün Edirnekapı- Okmeydanı istikametindeki 3 şeritli yol tek şeride düşürüldü. Köprü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar yoğun trafikte dur-kalk yaparak ilerlemeye çalıştı.

ÇALIŞMALARIN 18 AĞUSTOSTA SONA ERMESİ PLANLANIYOR

Çalışmanın devam edeceği süre içinde 15 gün boyunca metrobüs hattında seferler yaklaşık 100 metre boyunca tek şeritten sağlanacak. Seferler sırasında sorun yaşanmaması için bölge giriş ve çıkışlarında metrobüs sürücülerini yönlendirmek üzere ekipler yer alıyor. Öte yandan, çalışma alanında yaşanabilecek olası metrobüs arızalarına anında müdahale etmek amacıyla acil müdahale ekipleri de hazır bulundurulacak. Çalışmaların 18 Ağustos'ta sona ermesi planlanıyor.

İş çıkış saatinde köprüyü kullanan vatandaşlardan Serdar Çakmaz, "Pazartesi günü Haliç'te yol bakım çalışması yapılıyor. Bu kadar insanın işi gücü var. Allah sabır versin bize. Sürekli bu yolu kullanıyoruz. Bahçelievler 'den Kağıthane 'ye gidiyoruz. Artık alternatif yol kullanacağız. TEM'den gideceğiz artık yolumuzu uzatacağız. Çağlayan 'da da yol bakım çalışması vardı burayı kullanıyorduk. Şimdi burayı da kapattılar ne yapacağız bilmiyorum. 23 dakika sürüyordu yolun şimdi 1-1,5 saat sürer" dedi.

Maslak 'ta yaşayan Uğur Doğanyiğit ise "Vatandaşlar pandemi nedeniyle toplu ulaşımdan da çekiniyor. Doğal olarak herkes arabasıyla. Normalde 40 dakika sürüyor yolum ama bugün 2 saat sürecek gibi. İlerleyen günlerde aracı bırakmayı planlıyorum derken, Ayla Kuşdemir de "Tam da işlerin açıldığı zamanda bu trafiği yaşatıyorlarsa diyecek bir şey yok. Mantık buysa mecburen uyacağız" ifadelerini kullandı.

- İstanbul