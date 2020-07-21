HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan ve yapımı devam eden çalışmalar nedeniyle haftanın ikinci iş günü sabahın erken saatlerinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Çalışmalar nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü. Trafik, zaman zaman durma noktasına gelirken araç kuyrukları Edirnekapı'ya kadar uzandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları

Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı

Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti

Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında

Galatasaray, Fatih Terim'in kulüp personelinin maaşının yüzde 40'ını ödediği iddialarını yalanladı

Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı

Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti

Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum

Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir

Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu

Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu

Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak

Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı

Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış