Son Dakika Haberleri: Haliç Köprüsü'nde Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Haliç Köprüsü'nde Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

47 dakika önce

İstanbul Haliç Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İstanbul Haliç Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haliç Köprüsü Edirne istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Maddi hasar meydana gelen kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza yapan aracın çekiciye yüklenmesi için yolu aynı istikamette trafiğe kapattı.

Bu sırada ilk kaza noktasından yaklaşık 100 metre geride bir motosiklet ve dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Daha sonra kazaya karışan araçlar, çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:16 Kaynak: AA

İstanbul, Haliç, 3. Sayfa
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