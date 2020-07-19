HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ ÇALIŞMA GECE TRAFİĞİ KİLİTLEDİ-1(Altüel)
HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ ÇALIŞMA GECE TRAFİĞİ KİLİTLEDİ Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bir ay sürecek olan bakım ve onarım çalışmaları ikinci gününde de devam etti.
HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ ÇALIŞMA GECE TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bir ay sürecek olan bakım ve onarım çalışmaları ikinci gününde de devam etti. Gece saatlerinde yapılan çalışmalar nedeniyle oluşan trafik havadan görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü Haliç Köprüsü'nün karayolu ile bağlantısını sağlayan 'derz'lerin aşınması üzerine çalışma başlattı. Bir ay sürmesi planlanan yol çalışması ikinci gününde de devam etti. Gece saatlerinde devam eden çalışmalar nedeniyle Haliç Köprüsü'nün Çağlayan istikametinde yoğun trafik oluştu. Oluşan trafik havadan da görüntülendi.
AŞAMALI ÇALIŞMA
İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 ile 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak çalışmalar 4 etapta tamamlanacak. Çalışmanın ilk aşamasında köprünün Okmeydanı - Edirnekapı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi 7 gün boyunca kapatılacak. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak. Üçüncü aşamada Edirnekapı - Okmeydanı istikametinde 3 şeritli yolun sağ tarafındaki 1,5 şeridi 2. aşamayı takiben 7 gün boyunca kapatılacak. Son aşamada ise aynı yolun sol tarafındaki 1,5 şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak.
METROBÜS TEK ŞERİT
Çalışmanın devam edeceği süre içinde, 15 gün boyunca metrobüs hattında seferler, yaklaşık 100 metre boyunca tek şeritten sağlanacak. Seferler sırasında sorun yaşanmaması için İETT, bölge giriş ve çıkışlarına görevliler yerleştirdi. Görevliler, seferler sırasında metrobüs sürücülerini yönlendirecek. Ayrıca, çalışma alanında yaşanabilecek olası metrobüs arızalarına anında müdahale etmek üzere, acil müdahale ekipleri de hazır bulundurulacak.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 06:56 Kaynak: DHA
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