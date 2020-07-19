HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ ÇALIŞMA GECE TRAFİĞİ KİLİTLEDİ-1 - Son Dakika

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ ÇALIŞMA GECE TRAFİĞİ KİLİTLEDİ-1

Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bir ay sürecek olan bakım ve onarım çalışmaları ikinci gününde de devam etti.

Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bir ay sürecek olan bakım ve onarım çalışmaları ikinci gününde de devam etti. Gece saatlerinde yapılan çalışmalar nedeniyle oluşan trafik havadan görüntülendi.

Üsküdar, Kabataş ve Beşiktaş seferleri de belirli saatlerde 5 kuruşa indi
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü Haliç Köprüsü'nün karayolu ile bağlantısını sağlayan 'derz'lerin aşınması üzerine çalışma başlattı. Bir ay sürmesi planlanan yol çalışması ikinci gününde de devam etti. Gece saatlerinde devam eden çalışmalar nedeniyle Haliç Köprüsü'nün Çağlayan istikametinde yoğun trafik oluştu. Oluşan trafik havadan da görüntülendi.

AŞAMALI ÇALIŞMA

İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 ile 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak çalışmalar 4 etapta tamamlanacak. Çalışmanın ilk aşamasında köprünün Okmeydanı - Edirnekapı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi 7 gün boyunca kapatılacak. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak. Üçüncü aşamada Edirnekapı - Okmeydanı istikametinde 3 şeritli yolun sağ tarafındaki 1,5 şeridi 2. aşamayı takiben 7 gün boyunca kapatılacak. Son aşamada ise aynı yolun sol tarafındaki 1,5 şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak.

METROBÜS TEK ŞERİT

Çalışmanın devam edeceği süre içinde, 15 gün boyunca metrobüs hattında seferler, yaklaşık 100 metre boyunca tek şeritten sağlanacak. Seferler sırasında sorun yaşanmaması için İETT, bölge giriş ve çıkışlarına görevliler yerleştirdi. Görevliler, seferler sırasında metrobüs sürücülerini yönlendirecek. Ayrıca, çalışma alanında yaşanabilecek olası metrobüs arızalarına anında müdahale etmek üzere, acil müdahale ekipleri de hazır bulundurulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 08:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ ÇALIŞMA GECE TRAFİĞİ KİLİTLEDİ-1 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

08:29 Üsküdar, Kabataş ve Beşiktaş seferleri de belirli saatlerde 5 kuruşa indi 08:09 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 07:57 Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim 00:37 Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak 00:36 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor 22:20 ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma 22:00 Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 19:22 Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Üsküdar, Kabataş ve Beşiktaş seferleri de belirli saatlerde 5 kuruşa indi
08:29
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
08:09
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
07:57
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
00:37
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
00:36
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
23:44
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
23:27
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
22:20
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
22:11
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
22:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 08:43:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ ÇALIŞMA GECE TRAFİĞİ KİLİTLEDİ-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]