Haliç Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu - Son Dakika

HALİÇ Köprüsü'nde başlatılan bakım onarım çalışmalarının ikinci bölümü nedeniyle D-100 Karayolu Çağlayan istikametinde Edirnekapı ile köprü girişi arasında trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Haliç Köprüsü'nde hafta sonu başlatılan bakım onarım çalışmalarının ikinci bölümü nedeniyle sabah saatlerinde D-100 Karayolu'nda Çağlayan istikametinde Edirnekapı ile köprü girişi arasında trafik yoğunluğu oluştu. 8-14 Ağustos tarihleri arasında bitirilmesi planlanan çalışma kapsamında 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, kapatılarak trafik akışı 1 şeritten sağlanmaya başlandı.