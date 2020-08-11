Haliç Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu - Son Dakika

Haliç Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu

HALİÇ Köprüsü'nde başlatılan bakım onarım çalışmalarının ikinci bölümü nedeniyle D-100 Karayolu Çağlayan istikametinde Edirnekapı ile köprü girişi arasında trafik yoğunluğu oluştuİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Haliç Köprüsü'nde hafta sonu başlatılan bakım...

Haliç Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu, System.String[]

HALİÇ Köprüsü'nde başlatılan bakım onarım çalışmalarının ikinci bölümü nedeniyle D-100 Karayolu Çağlayan istikametinde Edirnekapı ile köprü girişi arasında trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Haliç Köprüsü'nde hafta sonu başlatılan bakım onarım çalışmalarının ikinci bölümü nedeniyle sabah saatlerinde D-100 Karayolu'nda Çağlayan istikametinde Edirnekapı ile köprü girişi arasında trafik yoğunluğu oluştu. 8-14 Ağustos tarihleri arasında bitirilmesi planlanan çalışma kapsamında 3 şeridinin sağdan 2 şeridi,  kapatılarak trafik akışı 1 şeritten sağlanmaya başlandı.


D-100 Karayolu, Çağlayan, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 08:05

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haliç Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu - Son Dakika
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