Son Dakika Haberleri: Haliç Köprüsü'ndeki kaza E-5 Karayolu trafiğini kilitledi
Son Dakika Güncel Haliç Köprüsü'ndeki kaza E-5 Karayolu trafiğini kilitledi

Haliç Köprüsü'ndeki kaza E-5 Karayolu trafiğini kilitledi

6 saat önce

Haliç Köprüsü'nde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle E-5 Karayolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Haliç Köprüsü'nde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle E-5 Karayolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Zincirlikuyu'ya kadar oluşan trafik havadan görüntülendi.

Haliç Köprüsü'nde saat 14.00 sıralarında maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya polis ve yol yardım ekipleri müdahale ederken, E-5 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. E-5 karayolunda oluşan trafik Zincirlikuyu mevkisine kadar uzanırken, aracın köprüden çekildi. Karayolu üzerindeki trafikte oluşan yoğunluk devam ediyor. Yoğunluk insansız hava aracıyla havadan görüntülendi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Haliç Köprüsü'ndeki kaza E-5 Karayolu trafiğini kilitledi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
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