Haliç Köprüsü'ndeki Kaza Trafik Yoğunluğuna Neden Oldu
44 dakika önce
Haliç Köprüsü'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haliç
Köprüsü'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Mecidiyeköy
istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Haliç Köprüsü Sütlüce ayrımına girmeye çalışan taksi, önce yanında seyreden midibüse ardından da motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kaza yerine gelen ambulansla İstanbul
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
-Kazaya karışan motosiklet ve midibüsten görüntü
- Polis
ekiplerinden görüntü
-Trafik yoğunluğundan görüntü
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:04 Kaynak: DHA
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