Haliç Köprüsü'ndeki Kaza Trafik Yoğunluğuna Neden Oldu
49 dakika önce
HALİÇ Köprüsü'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
HALİÇ Köprüsü'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Haliç
Köprüsü Mecidiyeköy
istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Haliç Köprüsü Sütlüce ayrımına girmeye çalışan taksi, önce yanında seyreden midibüse ardından da motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kaza yerine gelen ambulansla İstanbul
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:35 Kaynak: DHA
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