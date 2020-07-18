Haliç Köprüsü'ndeki tadilat işlemleri gece saatlerinde başladı - Son Dakika

Haliç Köprüsü'ndeki tadilat işlemleri gece saatlerinde başladı

Haliç Köprüsü Edirnekapı-Okmeydanı yönü gece saatlerinde başlayan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bir hafta boyunca kapalı olacak.

Haliç Köprüsü Edirnekapı- Okmeydanı yönü gece saatlerinde başlayan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bir hafta boyunca kapalı olacak. Çalışmalar gece saat 00.00'da başladı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmanın Haliç Köprüsü'ndeki ilk etabı başladı. Gece saatlerinde başlayan çalışma ile köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatılacak. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Okmeydanı, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 00:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haliç Köprüsü'ndeki tadilat işlemleri gece saatlerinde başladı - Son Dakika
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