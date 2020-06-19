HALİÇ KÖPRÜSÜ'NE ÇIKIP İNTİHAR ETMEK İSTEDİ: POLİS TARAFINDAN İKNA EDİLDİ - Son Dakika

HALİÇ Köprüsü'nde bir kişinin intihar edeceği yönündeki bilgi polisi harekete geçirdi. Yakınlarını arayarak intihar edeceğini söyleyen ve köprünün korkuluklarından sarkan kişi, polis tarafından intihar teşebbüsünden vazgeçirildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Haliç Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarına Haliç Köprüsü'nden atlayacağını söyleyen bir kişi, köprüye gelerek korkuluklardan sarktı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine müzakereci polisler sevk edildi. Yakınları ve polis ekipleri köprüye çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken, köprünün altında kalan Halıcıoğlu Mahallesi, Kumbarhane Caddesi üzerinde de itfaiye ekipleri tedbir aldı. İntihara karşı branda açan itfaiye ekipleri yolun bir bölümünü trafiğe kapattı.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Köprünün korkuluklarından sarkan kişi ise müzakereci polis ekibi tarafından ikna edilerek polis aracına alındı. Polisin ikna çalışmalarını izleyen vatandaşların bazıları, film izler gibi olayı izledi. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.

- İstanbul