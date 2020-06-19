HALİÇ KÖPRÜSÜ'NE ÇIKIP İNTİHAR ETMEK İSTEDİ POLİS TARAFINDAN İKNA EDİLDİ
HALİÇ KÖPRÜSÜ'NE ÇIKIP İNTİHAR ETMEK İSTEDİ POLİS TARAFINDAN İKNA EDİLDİ HALİÇ Köprüsü'nde bir kişinin intihar edeceği yönündeki bilgi polisi harekete geçirdi.
İSTANBUL - HALİÇ KÖPRÜSÜ'NE ÇIKIP İNTİHAR ETMEK İSTEDİ POLİS TARAFINDAN İKNA EDİLDİ
HALİÇ Köprüsü'nde bir kişinin intihar edeceği yönündeki bilgi polisi harekete geçirdi. Yakınlarını arayarak intihar edeceğini söyleyen ve köprünün korkuluklarından sarkan kişi, polis tarafından intihar teşebbüsünden vazgeçirildi.
Olay, saat 00.30 sıralarında Haliç Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarına Haliç Köprüsü'nden atlayacağını söyleyen bir kişi, köprüye gelerek korkuluklardan sarktı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine müzakereci polisler sevk edildi. Yakınları ve polis ekipleri köprüye çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken, köprünün altında kalan Halıcıoğlu Mahallesi, Kumbarhane Caddesi üzerinde de itfaiye ekipleri tedbir aldı. İntihara karşı branda açan itfaiye ekipleri yolun bir bölümünü trafiğe kapattı.
FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER
Köprünün korkuluklarından sarkan kişi ise müzakereci polis ekibi tarafından ikna edilerek polis aracına alındı. Polisin ikna çalışmalarını izleyen vatandaşların bazıları, film izler gibi olayı izledi. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 01:54 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › HALİÇ KÖPRÜSÜ'NE ÇIKIP İNTİHAR ETMEK İSTEDİ POLİS TARAFINDAN İKNA EDİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti