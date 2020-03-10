HALİÇ KÖPRÜSÜ ÜSTÜNDE METROBÜS KAZASI (1) - Son Dakika
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HALİÇ KÖPRÜSÜ ÜSTÜNDE METROBÜS KAZASI (1)

6 saat önce

Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı.

HALİÇ KÖPRÜSÜ ÜSTÜNDE METROBÜS KAZASI (1), System.String[]

Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri


- İstanbul
Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:13 Kaynak: DHA
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