HALİÇ KÖPRÜSÜ ÜSTÜNDE METROBÜS KAZASI (1) - Son Dakika

HALİÇ KÖPRÜSÜ ÜSTÜNDE METROBÜS KAZASI (1)
6 saat önce
Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:13 Kaynak: DHA
Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
- İstanbul
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