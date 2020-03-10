HALİÇ KÖPRÜSÜ ÜSTÜNDE METROBÜS KAZASI - Son Dakika
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HALİÇ KÖPRÜSÜ ÜSTÜNDE METROBÜS KAZASI

6 saat önce

Haliç Köprü girişinde aynı istikamette seyir halinde olan iki metrobüs çarpıştı.

HALİÇ KÖPRÜSÜ ÜSTÜNDE METROBÜS KAZASI, System.String[]

Haliç Köprü girişinde aynı istikamette seyir halinde olan iki metrobüs çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 10 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olay, Haliç Köprüsü girişi Beylikdüzü istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halıcıoğlu Metrobüs durağından çıkarak Topkapı istikametine seyir halinde olan bir metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle önündeki metrobüse çarptı. Metrobüslerin kaza yaptığını gören sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralandıkları belirlenen 10 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı olarak kontrol altında tutuldukları öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre metrobüs seferlerinin aksadı. Kazaya karışan metrobüslerin kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan metrobüsten detay

-Olay yerindeki sağlık ekiplerinden detay

- Polis ekiplerinden detay

-Haliç Köprüsü'nden detay

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:06 Kaynak: DHA
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