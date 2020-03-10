HALİÇ KÖPRÜSÜ ÜSTÜNDE METROBÜS KAZASI (2) - Son Dakika
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HALİÇ KÖPRÜSÜ ÜSTÜNDE METROBÜS KAZASI (2)

6 saat önce

Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı.

HALİÇ KÖPRÜSÜ ÜSTÜNDE METROBÜS KAZASI (2), System.String[]

Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı. Kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Haliç Köprüsü girişi Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden metrobüse çarptı. Kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılardan bazıları ayakta tedavi edildi. Bazı yaralılar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polisin ve belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri


- İstanbul
Beylikdüzü, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:25 Kaynak: DHA
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