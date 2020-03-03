Son Dakika › 3. Sayfa › Haliç Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde bir araç alev aldı. - Son Dakika
Haliç Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde bir araç alev aldı.
6 saat önce
Haliç Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde bir araç alev aldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:53 Kaynak: İHA
Haliç Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde bir araç alev aldı. Alev alev yanan araca itfaiye ekipleri müdahale ederken trafik durma noktasına geldi. - İSTANBUL
Son Dakika Yunan polisi göçmenleri dövdü, paralarını çalıp çıplak halde Türkiye'ye yolladı Suriyeli göçmen: Yunan askerleri, çocukların biberonlarını alıp hamile kadını dövdüler Sınırı geçen göçmen: Vurmasınlar diye çocukları hususi havaya kaldırdık, yine vurdular Edirne sınırındaki insan kaçakçıları konuştu: Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik