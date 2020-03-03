Haliç Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde bir araç alev aldı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Haliç Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde bir araç alev aldı. - Son Dakika

Haliç Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde bir araç alev aldı.

6 saat önce

Haliç Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde bir araç alev aldı.

Haliç Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde bir araç alev aldı., System.String[]

Haliç Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde bir araç alev aldı. Alev alev yanan araca itfaiye ekipleri müdahale ederken trafik durma noktasına geldi. - İSTANBUL

Edirne, Haliç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:53 Kaynak: İHA
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