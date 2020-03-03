Haliç Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde bir araç alev aldı - Son Dakika

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Haliç Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde bir araç alev aldı
6 saat önce
Haliç Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde bir araç alev aldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:00 Kaynak: İHA
Haliç Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde bir araç alev aldı. Alev alev yanan araca itfaiye ekipleri müdahale ederken trafik durma noktasına geldi.
(İHA)
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