Haliç köprüsünde metrobüs kazası - Son Dakika

Haliç Köprüsü girişi Beylikdüzü istikametinde iki metrobüs çarpıştı. Çarpışma ile bazı yolcular hafif yaralandı.

Haliç Köprüsü girişi Beylikdüzü istikametinde sabah saatlerinde bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden metrobüse çarptı. Kazada bazı yolcular hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekip sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri,yaralıların bazıları ayakta tedavi edilirken, bazıları da hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı. Kaza yeri vatandaş kamerasına yansıdı.