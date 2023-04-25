Kilometreler boyunca süren trafik kavgası! Önce saldırdı, ardından aracın camlarını kırdı - Son Dakika
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Kilometreler boyunca süren trafik kavgası! Önce saldırdı, ardından aracın camlarını kırdı

25.04.2023 11:05

İstanbul Haliç Köprüsü'nde başlayan trafikte yol verme tartışması, Vatan Caddesi'nde de devam etti. Kendisine yol vermeyen bir sürücünün önünü kesen kişi, küfürler savurarak aracın camlarını ve aynalarını kırdı. O anlar sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

Dün saat 16.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde Muhammed Ali Ertekin, otomobili ile Haliç Köprüsü'nden Edirne istikametine doğru giderken, emniyet şeridinden gelen ve içinde 2 kişinin olduğu otomobil tarafından sıkıştırıldı.

CAMINI VE AYNALARI KIRDI

Ertekin, kendisini uyaran sürücüyü uyararak yoluna devam etti. Ertekin'i takip eden sürücü Vatan Caddesi'nde Ertekin'in önünü kesti. B.Ö. adlı sürücü, Ertekin'e küfür ederek otomobilinin camını ve aynalarını kırdı. Saldırıya uğrayan Ertekin, yaşananları cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Saldırıya uğrayan Ertekin, polis merkezine giderek kendisine saldıran sürücüden şikayetçi oldu. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Ertekin'e saldıran sürücü B.Ö.'yü gece saatlerinde yakaladı.

"BUNUN GİBİ MAGANDALAR TRAFİKTEN MEN EDİLSİN"

Saldırıya uğrayan Muhammed Ali Ertekin yaşadıklarını anlattı. Ertekin, "Haliç Köprüsünde sağ şeritte seyrederken, bir araç emniyet şeridinden önüme kırdı. Yaklaşık 100 metre ileride el kol hareketi yaparak neden yol vermiyorsun dedi. Bende 'senin sağdan geldiğini görmedim' dedim. Bu vatandaşlar demeyeceğim magandalar diyeceğim. Önümü kestiler baktım bu insanlar kötü insanlar yoluma devam ettim. Vatan Caddesine geldim. Bunlar arkamdan gelmişler tekrar önümü kestiler. Bu sefer araçtan inerek kapımı açtılar. Beni darp etmeye başladılar. Ben olayın daha fazla büyümemesi için aracımdan inmedim hiçbir şekilde. Bu şehir magandası beni ve aracımı darp ettiler. Aynalarımı kırdılar, camımı patlattılar, plakamı söktüler. Ben de kendilerine şikayetçi olacağımı söyledim. Git nereye şikayet edersen et hakaretler ettiler. Ben de gerekli mercilere şikayette bulunmaya geldim. Bu ve bunun gibi magandaların trafikten men edilmesi için elimden geleni yapacağım. Cep telefonum ile görüntü çektim. Aslında birkaç dakika öncesini çekemedim. Aracımın kapısını açtığı beni darp ettiği anlar da oldu. Ben daha sonrasında elime telefonu alıp çektim" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (6)
  • Mc : şikayetçi de olsa salarlar... olması gereken trafikten ömür boyu men ama o adaleti kim sağlayacak? Cevap Yaz 34 1 Yayından Kaldır
  • Sedat Dogan: Yol vermedi diye böyle olmaz hastaneye sonra cezaevine Allah korusun yarın öbür gün eşine çocuklarına zarar verir Cevap Yaz 38 1 Yayından Kaldır
  • kamil erol: ya afla çıkmıştır yada daysı vardır bi yerlerde 3 . şık uyuşturucu bağımlısıdır nasılsa ceza almıcak normaaaal Cevap Yaz 47 1 Yayından Kaldır
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Vatan Caddesi, Fatih, Haliç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilometreler boyunca süren trafik kavgası! Önce saldırdı, ardından aracın camlarını kırdı - Son Dakika


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