Haliç Köprüsündeki tadilat işlemleri gece saatlerinde başladı - Son Dakika

Haliç Köprüsündeki tadilat işlemleri gece saatlerinde başladı

Edirnekapı - Okmeydanı yönü bir hafta boyunca kapalı olacak

İSTANBUL - Haliç Köprüsü Edirnekapı-Okmeydanı yönü gece saatlerinde başlayan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bir hafta boyunca kapalı olacak. Çalışmalar bu gece saat 00.00'da başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmanın Haliç Köprüsündeki ilk etabı başladı.

Gece saatlerinde başlayan çalışma ile köprünün Edirnekapı - Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatılacak. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak.