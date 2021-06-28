Üye Girişi
Haliç Kürek Yarışları'nda nefes kesen mücadele - Son Dakika

Haliç Kürek Yarışları'nda nefes kesen mücadele

28.06.2021 00:57
Haliç Kürek Yarışları'nda nefes kesen mücadele, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul ve İBB İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Haliç Kürek Yarışları tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul ve İBB İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Haliç Kürek Yarışları tamamlandı. İstanbul'un cazibe merkezi haline gelen Haliç'te yapılan yarışlar, nefes kesen mücadelelere ve renkli görüntülere sahne oldu.

Büyük rekabetin ve keyifli anların yaşandığı Haliç Kürek Yarışları sona erdi. 4.500 metrelik mesafede Coastal Endurance türünde düzenlenen yarışta Unkapanı Köprüsü'nden start alan parkur, Miniatürk İskelesi'nde son buldu. 57 takım, 12 kulüp ve 285 sporcunun katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Vekili Nihat Usta yarışları Miniatürk İskelesi'ndeki etkinlik alanında takip etti.

U19, master ve büyük kategorilerinde düzenlenen yarışlar saat 10.00'da U19 Erkekler'in mücadelesi ile başladı. U19 Erkekler'de birinciliği Galatasaray B takımı elde etti. Galatasaray A takımının ikinci olduğu yarışı, İzmit Sümerspor üçüncü sırada tamamladı. Günün ikinci yarışı Master Mix kategorisinde gerçekleştirildi. Master Mix yarışında birinciliğe İzmit Sümerspor B takımı ulaştı. Kulübe bağlı olmayan bireylerden oluşan ferdi takım ikinci, Galata Kürek takımı ise üçüncü oldu. Büyük Kadınlar'da İzmit Sümerspor birinciliği elde ederken, Altın Boynuz Spor Kulübü ikinci sırayı aldı. Vira Denizciler ise yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Günün yarışında Fenerbahçe farkı

Günün en hızlı yarışı olan Büyük Erkekler'de Fenerbahçe B takımı birinci, Fenerbahçe A takımı ise ikinci oldu. Şişecam Çayırova takımı ise yarışı üçüncü sırada noktaladı. Master Kadınlar'da birinciliği Vira Denizciler elde etti. İzmit Sümerspor ikinci sırayı alırken, Galata Kürek takımı üçüncü oldu. Master Erkekler'de Galata A takımı yarışı ilk sırada tamamladı. Altın Boynuz A takımı ikinci, Vira Denizciler A takımı ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. Günün kapanışı U19 Kadınlar yarışıyla yapıldı. U19 Kadınlar'da Fenerbahçe birinciliği elde etti. İzmit Sümerspor A takımı yarışı ikinci sırada bitirirken, İzmir Sümerspor B takımı üçüncü oldu.

Maltepe'de masa tenisi coşkusu

Spor İstanbul tarafından Maltepe Spor Tesisleri'nde düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi. 208 sporcuyu bir araya getiren etkinlik iki gün sürdü. Dört farklı kategoride gerçekleştirilen turnuvada, büyük rekabete sahne olan müsabakalar oynandı.

Genç Kadınlar'da birinciliğe Semanur Güvenç ulaştı. Emine Mutlu ikinci, Rabia Korkmaz ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar 40+'da Işık Ertufan birinci oldu. Ebru Banu Erdoğan turnuvayı ikinci, Filiz Kumdakcı ise üçüncü sırada tamamladı Genç Erkekler'de birinciliği Alican Şeker elde etti. Sarmad Nooruldeen ikinci, Ömer Koca ise üçüncü oldu. Erkekler 40+'da Mehmet Salih İşsever birinciliğe ulaşırken, Ozan Nazif Kayhan ikinci, Mustafa Akar üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Handan Yücel ve Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Ertufan verdi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Haliç, Kürek, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haliç Kürek Yarışları'nda nefes kesen mücadele - Son Dakika Spor


Son Dakika

Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü 00:47 Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı 00:05 Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Son anket sonuçlarında görülmemiş sürpriz! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü 23:40 Son anket sonuçlarında görülmemiş sürpriz! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü
Moldovalı genç kız, Karasu'da girdiği denizde boğuldu 23:10 Moldovalı genç kız, Karasu'da girdiği denizde boğuldu Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü 23:01 Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü 63 yaşındaki Sharon Stone, bikinili pozuyla hayranlarını büyüledi 22:19 63 yaşındaki Sharon Stone, bikinili pozuyla hayranlarını büyüledi
Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti 21:33 Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı 20:05 Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:17 Genç kızların kavgasını zevk alarak izleyen erkekler, üstüne de "kafasına vur" diye tezahürat yaptı
17:16 Göztepe, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ve Filip Novak'ı kadrosuna dahil etmek istiyor
17:15 Marmaris'te yangını söndürmeye giden itfaiye de kaza yaptı
16:51 Trafik kazasında yaşamını yitiren DSİ Şube Müdürü, gözyaşları arasında toprağa verildi
16:43 Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde hayatını kaybetti
16:12 Son 30 yılda üretilen en büyük denizaltı! Putin'in yeni savaş makinesi "Belgorod" denize açıldı
16:06 Benfica ile uzun vadeli proje için el sıkışan Fatih Terim sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak
15:42 İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı
15:34 13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçakladı! Kadın, hayatını kaybetti
15:33 G.Saray'da, teknik direktör Fatih Terim için yarın imza töreni yapılacak
Galatasaray ve Beşiktaş, Kaan Ayhan transferi için karşı karşıya geldi Galatasaray ve Beşiktaş, Kaan Ayhan transferi için karşı karşıya geldi         
00:51
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun paylaşımına Acun Ilıcalı'dan olay yorum: Yalan haber yaptığına bizzat şahidim Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun paylaşımına Acun Ilıcalı'dan olay yorum: Yalan haber yaptığına bizzat şahidim         
00:15
EURO 2020 Son 16 Turu'nda Portekiz'i 1-0 yenen Belçika, çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu EURO 2020 Son 16 Turu'nda Portekiz'i 1-0 yenen Belçika, çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu         
00:00
Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita, kente geldi Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita, kente geldi         
23:15
Yüzde 20 zam gelen tavuk etiyle ilgili bir kötü haber daha! Fiyatların düşmesi beklenmiyor Yüzde 20 zam gelen tavuk etiyle ilgili bir kötü haber daha! Fiyatların düşmesi beklenmiyor         
23:06
Yanındaki tabanca ile kurşun yağdırdı! Kardeşler arasındaki kavga, cinayetle son buldu Yanındaki tabanca ile kurşun yağdırdı! Kardeşler arasındaki kavga, cinayetle son buldu         
22:29
Bakan Ersoy, müjdeyi Şanlıurfa'dan verdi! Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulundu Bakan Ersoy, müjdeyi Şanlıurfa'dan verdi! Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulundu         
22:13
CHP'de yeni parti içi muhalefet dalgası! Eleştirileri sıralayıp pazartesi toplanma kararı aldılar CHP'de yeni parti içi muhalefet dalgası! Eleştirileri sıralayıp pazartesi toplanma kararı aldılar         
21:19
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi         
19:02
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi yayımladı! İşte madde madde normalleşme detayları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi yayımladı! İşte madde madde normalleşme detayları         
18:48
Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan çok konuşulacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan çok konuşulacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı         
18:09
Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık         
14:57
İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi         
13:34
Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti         
12:22
Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı         
11:14
2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca         
10:36
Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 01:07:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Haliç Kürek Yarışları'nda nefes kesen mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement