Haliç Metro Köprüsü'nde gençlerin tehlikeli oyunu kamerada: Serinlemek için köprüden atladılar - Son Dakika
Üye Girişi

Haliç Metro Köprüsü'nde gençlerin tehlikeli oyunu kamerada: Serinlemek için köprüden atladılar

23.07.2023 11:21

İstanbul'da sıcak havadan bunalan gençler, Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayarak serinledi. Vatandaşlar ise gençlerin tehlikeli oyununu dikkatle takip etti. Gençlerin metrelerce yükseklikteki köprüden atladığı anları film gibi izleyen vatandaşlar o anları gözlerini kırpmadan izlediler. Şaşkına çeviren görüntüler vatandaşların telefon kamerasına yansıdı.

- Haliç Metro Köprüsü'nde gençlerin tehlikeli oyunu kamerada: Serinlemek için köprüden atladılar

İSTANBUL - İstanbul'da sıcak havadan bunalan gençler, Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayarak serinledi. Vatandaşlar ise gençlerin tehlikeli oyununu dikkatle takip etti.

İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar denizlere akın ederken, bazı gençler ise serinlemek için tehlikeli bir yol tercih etti. Sıcaktan bunalan gençler, dün akşam saatlerinde Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayarak serinledi. Gençlerin metrelerce yükseklikteki köprüden atladığı anları film gibi izleyen vatandaşlar o anları gözlerini kırpmadan izlediler. Şaşkına çeviren görüntüler vatandaşların telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haliç Metro Köprüsü'nde gençlerin tehlikeli oyunu kamerada: Serinlemek için köprüden atladılar - Son Dakika


Son Dakika
11:17 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasında Yüzde 30,5 Zam
11:12 AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne transfer olan Suat Kılıç, ilaç fiyatlarına gelen zamma isyan etti
10:47 İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na başarısızlık eleştirisi yaptı
10:42 Toplantıdan yeni detaylar! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne baka baka "Sizi başarısız buluyorum" demiş
10:43 Serdar Ortaç, Kısmetse Olur'un Canseli ile Samimi Bir Görüşme Yaptı
10:39 Omzuna yatıp elini öptü! İşte Serdar Ortaç ve Kısmetse Olur Cansel'in samimi anları
10:39 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat talep etti
10:35 Nagehan Alçı, boşanmak için Rasim Ozan Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat talep etti
10:20 KPSS Lisans sınavı başladı
10:15 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2023 11:26:39. #1.11#
SON DAKİKA: Haliç Metro Köprüsü'nde gençlerin tehlikeli oyunu kamerada: Serinlemek için köprüden atladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement