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Haliç Metro Köprüsü'nden düştü

1 saat önce

HALİÇ Metro Köprüsünden henüz bilinmeyen bir nedenle düşen Eymen T., yolcu teknesinin kaptan ve personeli tarafından kurtarıldı.

Haliç Metro Köprüsü'nden düştü, System.String[]
HALİÇ Metro Köprüsünden henüz bilinmeyen bir nedenle düşen Eymen T.,  yolcu teknesinin kaptan ve personeli tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.00'de Eminönü'de bulunan Haliç Metro köprüsünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Eymen T.  Haliç Metro Köprüsü'nden denize düştü. Köprüden düşen kişiyi görenler, çevredekilere seslenerek  yardım istedi. Bu sırada iskelede park halindeki bir yolcu teknesinin kaptanı sesleri duydu. Olay yerine gelen kaptan ve personeli  kısa sürede suyun içinde çırpınan adamı tekneye alarak kıyıya getirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Teknede ilk müdahalesi yapılan Eymen T. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Köprüden düşen Eymen T.'yi kurtaran yolcu teknesinin personeli İsmail Hakkı Arıcı, "'Düşmüş, biz gittik gemiyle aldık. Burada tedavisi yapılıyor. Düşerken fark etmedik, bağırtı duyduk, gemi de burada bağlıydı. Duyunca kaptan hemen hareket etti" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Eminönü, Haliç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:00 Kaynak: DHA
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