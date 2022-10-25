Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yanınca seferler durdu - Son Dakika
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Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yanınca seferler durdu

25.10.2022 11:49

İstanbul Beyoğlu'nda Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır'' denildi.

Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında bir yangın meydana geldi. Rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi. Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı.

Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı, seferler durdu

KISA SÜREDE YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu.

Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı, seferler durdu - 2 (ek fotoğraf)

SEFERLER TEK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından "M2 Yenikapı- Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" açıklaması yapıldı.

Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı, seferler durdu
Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı, seferler durdu
Kaynak: DHA
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Haliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yanınca seferler durdu - Son Dakika

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