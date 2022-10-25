Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yanınca seferler durdu

Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında bir yangın meydana geldi. Rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi. Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından "M2 Yenikapı- Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" açıklaması yapıldı.
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