Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu.

Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında bir yangın meydana geldi. Rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi. Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı.

Kaynak: DHA

Haliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yanınca seferler durdu - Son Dakika

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