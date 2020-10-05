Haliç Metro Köprüsünden tehlikeli atlayış - Son Dakika

- Haliç Metro Köprüsünden tehlikeli atlayış

-O anları kayda almak isteyen vatandaşlar mesafe kuralını unuttu

İSTANBUL - Haliç Metro Köprüsüne gelen 4 kişi, eğlence amaçlı canlarını hiçe sayıp köprüden aşağı atladı. Gençlerin tehlikeli anlarını kayda almak isteyen vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Dün akşam saatlerinde Haliç Metro Köprüsüne çıkan kimliği belirsiz 4 genç, eğlence amaçlı denize atladı. Metrelerce yükseklikten tehlikeli bir biçimde atlayan gençler kameralara yansırken görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Çevredeki vatandaşların da meraklı gözlerle izlediği gençler daha sonra Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alındı. Gençlerin yapılan uyarıların ardından atlayışlarına son verdikleri öğrenildi. Öte yandan gençlerin o anlarını kayda almak ve izlemekl isteyen vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

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