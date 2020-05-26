HALİÇ SURLARININ CİBALİ KAPISI ARAÇ VE YAYA GEÇİŞİNE KAPATILDI - Son Dakika

HALİÇ SURLARININ CİBALİ KAPISI ARAÇ VE YAYA GEÇİŞİNE KAPATILDI

Haliç Sur Kapılarından biri olan Cibali Kapısı'nda, yıkılma tehlikesi nedeniyle restorasyon çalışması yapılacağı duyuruldu.

Haliç Sur Kapılarından biri olan Cibali Kapısı'nda, yıkılma tehlikesi nedeniyle restorasyon çalışması yapılacağı duyuruldu. Araç ve yaya geçişine kapatılan kapıda yarından itibaren güvenlik önlemi ve basit bakım onarımı yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat , sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Cibali Kapısı'nda yıkılma tehlikesi nedeniyle restorasyon çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Polat açıklamasında, Fetih sırasında, Haliç yönünde en fazla mücadelenin olduğu ve dervişleri ile beraber Derviş Ali'nin şehit düştüğü Cibali Kapısı'nda yıkılma tehlikesi nedeniyle bugün çalışmaya başladık. Önce yıkılma riskine karşı tahkim, ardından bilimsel restorasyonuna başlayacağız ifadelerini kullandı. Her iki tarafına güvenlik levhaları konularak araç ve yaya geçişine kapatılan Cibali Kapısı'nda, yarından itibaren güvenlik önlemi ve basit bakım onarımı yapılacak.

- Uçanistanbul - Uçanistanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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