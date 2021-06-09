Haliç'te 2 metrelik köpek balığı paniği! Balıkçının oltasına takılmış - Son Dakika

Balık tutmak için önceki gün Haliç'e giden Mehmet Oral isimli balıkçı, oltasına 2 metrelik köpekbalığı takılması ile neye uğradığını şaşırdı. Uzun uğraşlar sonucu balığı kıyıya yaklaştıran Oral, balığın misinayı kırıp kaçması ile büyük hayal kırıklığı yaşadı.

"ÇEKMEYE ÇALIŞINCA ÇOK AĞIRLAŞTI"

O anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Oral, "Kıyıda balık tutuyordum. Oltama bir ağırlık geldi. Çekmeye çalışınca çok ağırlaştı. Sonra devasa bir şey olduğunu gördüm. Göz göze gelince misinayı koparttı. Suyun yüzüne çıkan köpek balığını cep telefonuyla görüntüledim" dedi.

"ŞU AN DENİZDE ÇOK BALIK VAR"

30 yıldır balıkçılık yaptığını ve Haliç'te ilk kez köpek balığı gördüğünü ifade eden Oral, şöyle konuştu: "Şu an denizde çok balık var. Büyük ihtimalle levreğin, lüferin peşinden geldi. Buralarda olduğunu düşünüyorum. Tekrar gelir."