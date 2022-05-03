Haliç'te 4 saat arayla denize düşenleri kurtardı - Son Dakika
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Haliç'te 4 saat arayla denize düşenleri kurtardı

03.05.2022 10:37
Haliç'te 4 saat arayla denize düşenleri kurtardı

HALİÇ'te gezi teknesinin kaptanı Hasan Mutlu, 1 Mayıs'ta 4 saat arayla denize düşen 2 kişiyi kurtardı.

HALİÇ'te gezi teknesinin kaptanı Hasan Mutlu, 1 Mayıs'ta 4 saat arayla denize düşen 2 kişiyi kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haliç Metro Köprüsü'nde 1 Mayıs Pazar günü saat 18.00 sıralarında bir kişi denize düştü. Yolcu teknesi kaptanı Hasan Mutlu, denize düşen kişiyi kısa sürede fark etti. Kaptan Hasan Mutlu, denize düşen kişiyi tekneye çekerek, hayatını kurtardı.

Olay yerine sahil güvenlik ekipleri denize düşen kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Vücut ısısının dengelenmesi için alüminyum örtüye sarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

4 SAAT İKİNCİ KURTARMAKaptan Hasan Mutlu, ilk olaydan 4 saat sonra, saat 22.00 sıralarında Haliç yürüyüş yolundan denize düşen bir kişiyi daha kurtardı. Çevredekilerin de yardımıyla boğulma tehlikesi yaşayan kişi tekneye çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye götürülen kişinin bilincinin açık olduğu öğrenildi. İki kişinin kurtarılmasını çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Mutlu'nun, bugüne kadar boğulma tehlikesi yaşayan 8 kişiyi daha kurtardığı öğrenildi.


Haliç'te 4 saat arayla denize düşenleri kurtardı
Haliç'te 4 saat arayla denize düşenleri kurtardı
Haliç'te 4 saat arayla denize düşenleri kurtardı
Haliç'te 4 saat arayla denize düşenleri kurtardı
Haliç'te 4 saat arayla denize düşenleri kurtardı
Haliç'te 4 saat arayla denize düşenleri kurtardı
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Kaynak: DHA

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