Haliç'te akıllara zarar olay! Suya atlayan bir şahıs hem 'imdat' diye bağırdı, hem dalgıçtan kaçtı - Son Dakika
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Haliç'te akıllara zarar olay! Suya atlayan bir şahıs hem 'imdat' diye bağırdı, hem dalgıçtan kaçtı

12.07.2022 12:36

İstanbul'un "altın boynuzu" Haliç'te ilginç anlar yaşandı. Suya atlayan bir şahıs, henüz bilinmeyen nedenle sudan çıkmama konusunda direndi. 'İmdat' diye bağıran ancak yine dalgıçlardan kaçan şahıs, kendisine atılan can simidini de kabul etmedi. Karaya çıkarılan ve su yuttuğu öğrenilen şahıs ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Geçtiğimiz salı günü saat 13.00 sıralarında Haliç Fatih Eminönü sahilinde bir vatandaş suya girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra gelen tur tekneleri sahile yanaşmayınca görevliler şahsı uyardı. Uyarıları dikkate almaya şahıs için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı tekne, şahsın boğulduğunu zannederek ona can simidi attı.

HEM BAĞIRDI HEM KAÇTI

Ancak şahıs simitten uzaklaşarak polis teknesinden uzlaşmaya başladı. Bunun üzerine suya inen "balık adam" diye tabir edilen dalgıç polis, şahsı karaya çıkartmak için çalışmalara başladı. Şahıs bu kez de "imdat" diyerek dalgıç polisten kaçmaya çalıştı.

POLİSLER KARAYA ÇIKARDI

Suda bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şahıs polis tarafından karaya çıkartıldı. Su yuttuğu öğrenilen şahıs ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis planla ilgili inceleme başlattı.

Haliç'te ilginç anlar! Suya atlayan adam çıkarılamadı, 'imdat' diye bağırarak dalgıçtan kaçtı
Haliç'te ilginç anlar! Suya atlayan adam çıkarılamadı, 'imdat' diye bağırarak dalgıçtan kaçtı
Haliç'te ilginç anlar! Suya atlayan adam çıkarılamadı, 'imdat' diye bağırarak dalgıçtan kaçtı
Haliç'te ilginç anlar! Suya atlayan adam çıkarılamadı, 'imdat' diye bağırarak dalgıçtan kaçtı
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Kaynak: İHA

Haliç, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haliç'te akıllara zarar olay! Suya atlayan bir şahıs hem 'imdat' diye bağırdı, hem dalgıçtan kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haliç'te akıllara zarar olay! Suya atlayan bir şahıs hem 'imdat' diye bağırdı, hem dalgıçtan kaçtı - Son Dakika
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