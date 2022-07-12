Haliç'te akıllara zarar olay! Suya atlayan bir şahıs hem 'imdat' diye bağırdı, hem dalgıçtan kaçtı

Geçtiğimiz salı günü saat 13.00 sıralarında Haliç Fatih Eminönü sahilinde bir vatandaş suya girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra gelen tur tekneleri sahile yanaşmayınca görevliler şahsı uyardı. Uyarıları dikkate almaya şahıs için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı tekne, şahsın boğulduğunu zannederek ona can simidi attı.

HEM BAĞIRDI HEM KAÇTI

Ancak şahıs simitten uzaklaşarak polis teknesinden uzlaşmaya başladı. Bunun üzerine suya inen "balık adam" diye tabir edilen dalgıç polis, şahsı karaya çıkartmak için çalışmalara başladı. Şahıs bu kez de "imdat" diyerek dalgıç polisten kaçmaya çalıştı.

POLİSLER KARAYA ÇIKARDI

Suda bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şahıs polis tarafından karaya çıkartıldı. Su yuttuğu öğrenilen şahıs ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis planla ilgili inceleme başlattı.