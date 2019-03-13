Son Dakika Haberleri: Haliç'te Alabora Olan Yelkenli Kıyıya Çekildi

Haliç'te Alabora Olan Yelkenli Kıyıya Çekildi

12 dakika önce

Haliç'te yat kulübü öğrencilerinin kullandığı yelkenli alabora olmuş, yelkenlide bulunan iki öğrenci kurtarılmıştı.

Haliç'te Alabora Olan Yelkenli Kıyıya Çekildi, System.String[]
Haliç'te yat kulübü öğrencilerinin kullandığı yelkenli alabora olmuş, yelkenlide bulunan iki öğrenci kurtarılmıştı. Alabora olan yelkenli, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çekildi.

Haliç' te öğle saatlerinde Yat kulübü öğrencilerinin eğitim için kullandığı yelkenli, denizde alabora olmuştu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirmiş ekipler, yelkenlide bulunan 1997 doğumlu E. S. ve 2000 doğumlu R. R'yi kurtarmıştı. Alabora olan yelkenli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çekildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:44 Kaynak: İHA

Haliç, 3. Sayfa
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