Haliç'te balıkçının oltasına köpek balığı takıldı - Son Dakika

Haliç'te balıkçının oltasına köpek balığı takıldı

Haliç'te bir balıkçının oltasına köpek balığı takıldı.

Haliç'te bir balıkçının oltasına köpek balığı takıldı. Gördüğü köpek balığı karşısında şaşkına dönen balıkçı, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Haliç'te önceki gün kıyıda balık tutan bir balıkçı, oltasında bir ağırlık hissetti. Oltanın ucuna bakan balıkçı ise gördüğü köpek balığıyla şaşkınlık yaşadı. Telefonuna sarılan balıkçı, köpek balığını cep telefonuyla görüntüledi. Yaklaşık 2 metre boyundaki köpek balığı ise kıyıya yaklaştırıldığı sırada misinayı kopararak kıyıdan uzaklaştı. (İHA)

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