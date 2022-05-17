Haliç'te can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı - Son Dakika
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Haliç'te can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı

17.05.2022 11:26

Haliç'te can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada dengesini kaybeden genç suya düştü Çırpınan genci devriye seyreden deniz polisi dakikalar içerisinde kurtardı Gencin arkadaşları o anları kaydedip "saçın bozuldu" diyerek...

Haliç'te can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı

Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada dengesini kaybeden genç suya düştü

Çırpınan genci devriye seyreden deniz polisi dakikalar içerisinde kurtardı

Gencin arkadaşları o anları kaydedip "saçın bozuldu" diyerek dalga geçti

İSTANBUL Haliç kıyısında 16 yaşındaki bir genç, arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada dengesini kaybederek denize düştü. Suda çırpınan ve karaya çıkamayan genci o esnada devriye seyreden deniz polisi kurtardı. Hareketli anlar kameralara yansırken, gencin arkadaşlarının "saçın bozuldu" diyerek dalga geçmesi "pes" dedirtti.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Azapkapı Haliç kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki Bedri Y. arkadaşlarıyla birlikte deniz kıyısına geldi. Bir süre sonra gençler kendi aralarında şakalaşmaya başladı. O esnada dengesini kaybeden Bedri Y. suya düştü.

Deniz polisi sudaki genci kurtardı

Neye uğradığını şaşıran genç, denizde çırpınmaya başladı. Bir süre sonra Haliç'te devriye seyreden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, genci fark ederek yanına yaklaştı. Ona önce halat atan deniz polisi, tutmasını sağladıktan sonra yaptığı çalışma sonucunda gence sudan çıkarttı. Bota konulan genç ardından Fatih Balat tarafında götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

"Saçın bozuldu" diyerek dalga geçti

Öte yandan yaşananlar ise gencin arkadaşlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç, deniz polisi tarafından kurtarılmak istenildiği esnada arkadaşlarının "saçın bozuldu" demesi "pes" dedirtti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Haliç'te can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı
Haliç'te can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı
Haliç'te can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı
Haliç'te can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı

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Kaynak: İHA

Beyoğlu, Haliç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haliç'te can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı - Son Dakika


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