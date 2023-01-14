Haliç'te çatışmanın ortasında kalan sürücülerin korku dolu anları kamerada - Son Dakika
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Haliç'te çatışmanın ortasında kalan sürücülerin korku dolu anları kamerada

14.01.2023 09:46
Haliç'te çatışmanın ortasında kalan sürücülerin korku dolu anları kamerada

HALİÇ köprüsü yakınında çıkan çatışmanın ortasında kalan sürücülerin korku dolu anları kameraya yansıdı.

HALİÇ köprüsü yakınında çıkan çatışmanın ortasında kalan sürücülerin korku dolu anları kameraya yansıdı.

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü girişindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Çatışma ortasında kalan sürücülerin korku dolu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çok sayıda silah sesi duyulurken çatışmanın ortasında kalan araçtakilerin manevra yaparak kaçmaya çalıştığı görülüyor.


Kaynak: DHA
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D-100 Karayolu, Haliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haliç'te çatışmanın ortasında kalan sürücülerin korku dolu anları kamerada - Son Dakika

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