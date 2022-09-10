HALİÇ'TE CESET BULUNDU - Son Dakika
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HALİÇ'TE CESET BULUNDU

10.09.2022 14:28
HALİÇ'TE CESET BULUNDU

HALİÇ Metro Köprüsü'nden denize atlayan kişinin cesedi, dalgıçların yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla bulundu.

HALİÇ Metro Köprüsü'nden denize atlayan kişinin cesedi, dalgıçların yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü'nden dün öğlen sıralarında denize atlayan kişiyi görenler polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik dalgıçları yaklaşık 4 saat boyunca denizde arama yaptı. Dalgıçların çalışması sonucu ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, ambulansla çevredeki bir hastanenin morguna götürüldü.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Beyoğlu, Haliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HALİÇ'TE CESET BULUNDU - Son Dakika

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