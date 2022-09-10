HALİÇ Metro Köprüsü'nden denize atlayan kişinin cesedi, dalgıçların yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.
Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü'nden dün öğlen sıralarında denize atlayan kişiyi görenler polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik dalgıçları yaklaşık 4 saat boyunca denizde arama yaptı. Dalgıçların çalışması sonucu ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, ambulansla çevredeki bir hastanenin morguna götürüldü.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Beyoğlu, Haliç, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › HALİÇ'TE CESET BULUNDU - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.