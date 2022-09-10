Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü'nden dün öğlen sıralarında denize atlayan kişiyi görenler polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik dalgıçları yaklaşık 4 saat boyunca denizde arama yaptı. Dalgıçların çalışması sonucu ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, ambulansla çevredeki bir hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

Beyoğlu, Haliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HALİÇ'TE CESET BULUNDU - Son Dakika

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