HALİÇ'TE CESET ÇIKTI; SOSYAL MESAFEYİ UNUTUP ÇALIŞMALARI FİLM GİBİ İZLEDİLER - Son Dakika

HALİÇ'TE CESET ÇIKTI; SOSYAL MESAFEYİ UNUTUP ÇALIŞMALARI FİLM GİBİ İZLEDİLER

Haliç Galata Köprüsü ayaklarında deniz üzerinde yabancı uyruklu bir erkeğe ait ceset bulundu.

Haliç Galata Köprüsü ayaklarında deniz üzerinde yabancı uyruklu bir erkeğe ait ceset bulundu. Kişinin üzerinde yapılan aramalarda kimlik bulunduğu ancak cesedin uzun süredir suda kaldığı için zarar gördüğü öğrenildi.

Olay, Haliç Galata Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Galata Köprüsü ayaklarında, su üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri su üzerindeki kişiyi alarak deniz polisine teslim etti.  Sağlık ekipleri ise sudan çıkarılan kişi üzerinde yaptıkları incelemelerde 30 yaşlarında olduğu düşünülen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan üst aramalarında kişinin üzerinde kimlik bulunduğu ancak cesedin uzun süredir suda kaldığı için zarar gördüğü öğrenildi.

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OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALARI İZLEMEK İSTERKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULARGalata Köprüsü üzerinde bulunan vatandaşlar ise  sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak olay yerindeki inceleme çalışmalarını izleme çabaları ise görenleri hayrete düşürdü. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından 30 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

- İstanbul
Galata, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:50 Kaynak: DHA

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