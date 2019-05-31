HALİÇ'TE DENİZDEN CESET ÇIKTI
1 saat önce
Haliç'te bir erkek ait olduğu belirtilen cesedi bulundu.
Haliç
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:37 Kaynak: DHA
'te bir erkek ait olduğu belirtilen cesedi bulundu.
Haliç, Ayvansaray sahilinde 15.30 sıralarında çevredekiler, denizin üzerinde hareketsiz yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Deniz polisi botla su yüzeyinde bulunan kişiyi kıyıya çıkardı. Polis
tarafından incelenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 20'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset incelenmek üzere, Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Cesetten görüntü
-Polis ekipleri
-Genel ve Detaylar
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