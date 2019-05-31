Haliç'te denizden ceset çıktı
57 dakika önce
HALİÇ'te denizden bir erkek cesedi çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:50 Kaynak: DHA
HALİÇ'te denizden bir erkek cesedi çıktı. Haliç
, Ayvansaray sahilinde 15.30 sıralarında çevredekiler, denizin üzerinde hareketsiz yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Deniz polisi botla su yüzeyinde bulunan kişiyi kıyıya çıkardı. Polis
tarafından incelenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 20'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset incelenmek üzere, Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.
- İstanbul
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