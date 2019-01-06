Son Dakika Haberleri: Haliç'te Haç Çıkarma Töreni (1)

Haliç'te Haç Çıkarma Töreni (1)

1 saat önce

HAZRETİ İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Balat'taki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Haliç'te Haç Çıkarma Töreni (1), System.String[]
HAZRETİ İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Balat'taki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Fatih Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine sabahın erken saatlerinde gelen ziyaretçiler, mum yakarak dua ettiler. Fener Rum Patriği Bartholomeos yönettiği ayine, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun,  aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Ayine gelenler girişte polis tarafından üst aramaları yapılarak içeri alındı.

HALİÇ'İN SOĞUK SULARINDA HAÇ ÇIKARMA YARIŞI

Öğlen saatlerine kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılan cemaat mensupları, kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç atma törenine katıldı. Polis, törenin yapılacağı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Haliç'te deniz polisi bekletilirken, töreni izlemeye gelenler aranarak törenin yapılacağı alana geçtiler. Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, teknelerde bekleyen katılımcılar, Haliç'in soğuk sularına atladı.  Töreni sahilden izyelen çok sayıda turist ve vatandaşlar töreni cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:04 Kaynak: DHA

Fatih, Bartholomeos, Haliç, Aya Yorgi Kilisesi, Güncel
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